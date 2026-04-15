Il concerto del Primo Maggio a Roma nel 2026 si arricchisce di una nuova presenza. Oltre ai già annunciati Litfiba, noti per la loro formazione degli anni ’80 con Piero Pelù e Ghigo, si aggiunge anche Riccardo Cocciante. La manifestazione si svolgerà come di consueto nel centro della città, attirando un vasto pubblico di appassionati di musica dal vivo. Le date e i dettagli organizzativi sono ancora da definire.

Dopo l’annuncio dei Litfiba, nella storica formazione degli anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, Emma Nolde e La Nina, continuano gli annunci della line up del Concerto Del Primo Maggio di Roma, con il ritorno di uno dei più grandi protagonisti della musica internazionale: Riccardo Cocciante Primo Maggio Roma 2026, dopo i Litfiba arriva Riccardo Cocciante. Quattro anni fa era salito sul palco con i protagonisti della sua opera popolare Notre dame de Paris, attualmente in tour in tutta Italia. Recentemente ha pubblicato “Ho vent’anni con te”, dodici brani inediti, custoditi nel tempo, frutto di prestigiose collaborazioni autoriali di lunga data.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Concerto Primo Maggio Roma 2026, ci sarà anche Riccardo Cocciante

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