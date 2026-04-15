Riccardo Cocciante al Concerto del Primo Maggio

Il Concerto del Primo Maggio 2026 sta iniziando a definire il suo cartellone. Dopo la conferma della partecipazione di una band degli anni ’80, sono stati comunicati altri artisti che si esibiranno durante l’evento. Tra questi, si segnala anche la presenza di un celebre cantautore, noto per le sue collaborazioni e i successi musicali nel corso degli anni. La manifestazione si avvicina e le informazioni sui partecipanti continuano a essere annunciate.

Il Concerto del Primo Maggio 2026 inizia a prendere forma. Dopo l’annuncio di Litfiba, nella storica formazione degli anni ’80, sono stati annunciati altri nomi della line up.Un nome in particolare ha attirato immediatamente l'attenzione sui social ufficiali del Concertone: quello di Riccardo.🔗 Leggi su Romatoday.it Riccardo Cocciante live al Concerto di Natale 2025 Notizie correlate Riccardo Cocciante e i Litfiba al Concerto del Primo Maggio 2026Inizia a prendere forma il cast dell’edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio con i primi artisti annunciati e attesi venerdì 1° maggio a Roma,... Concerto Primo Maggio Roma 2026, ci sarà anche Riccardo CoccianteDopo l’annuncio dei Litfiba, nella storica formazione degli anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, Emma Nolde e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Estate di star in Castello a Vigevano; Al Fuorisalone con Riccardo Cocciante; HAUSER annulla il concerto al B.O.P. – Beats of Pompeii 2026 per motivi di salute; Concerti Italia 2026: biglietti, date e live imperdibili del prossimo anno. Riccardo Cocciante e i Litfiba al Concerto del Primo Maggio 2026Ricciardo Cocciante e i Litfiba tra i primi artisti annunciati al Concerto del Primo Maggio 2026, di scena a Roma ... davidemaggio.it Riccardo Cocciante tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2026Riccardo Cocciante si unisce alla lineup del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma, insieme a Litfiba ed Emma Nolde. Lavoro e futuro al centro dell'evento. megamodo.com Non ho mai preteso di fare lezioni, ma certo il genere umano è incorreggibile: non ci sono bastate le guerre, non è cambiato niente, sembra sempre che quello che abbiamo non sia mai abbastanza - Riccardo Cocciante facebook Ci sono canzoni che non passano mai. Sul palco del Primo Maggio Roma, Riccardo Cocciante: la voce che le ha rese eterne. #1M2026, il domani è ancora nostro x.com