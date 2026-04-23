Tra chat e coltello | arrestato il 27enne che ricattava le vittime

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, un uomo di 27 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine a Lodi. Secondo le ricostruzioni, avrebbe incontrato alcune vittime tramite un’app di incontri, per poi aggredirle con un coltello e ricattarle. Le autorità hanno eseguito l’arresto e stanno indagando sui dettagli dell’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza negli incontri online.

? Cosa sapere Lodi, arrestato 27enne che aggrediva con coltello uomini incontrati su app di incontri.. Il sospettato è accusato di estorsione, rapina aggravata e possesso di un'auto rubata.. La Polizia di Lodi ha arrestato a Borgo San Giovanni un 27enne di origine marocchina, accusato di aver attirato uomini su app di incontri per poi aggredirli e ricattarli con video privati. Il sequestro del giovane è avvenuto dopo che le forze dell’ordine hanno ricostruito due episodi di cronaca, uno dei quali si è concluso con una vittima ferita al collo e alla spalla a causa di una violenta aggressione con un coltello. L’inganno digitale trasformato in violenza fisica e rapina.🔗 Leggi su Ameve.eu

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