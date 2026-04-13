Tre morti nello schianto in Emilia un 27enne residente nel casertano tra le vittime

Nella mattinata di domenica, un grave incidente si è verificato a Modena, provocando tre vittime e un ferito in modo grave. Tra le persone decedute vi è un uomo di 27 anni residente nel casertano. La collisione è avvenuta lungo una strada della provincia emiliana, coinvolgendo almeno un veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e i soccorsi.

Tre morti e un ferito grave. E’ il bilancio del tragico incidente avvenuto nella mattinata di domenica a Modena. Tra le vittime anche un 27enne ghanese residente a Santa Maria Capua Vetere.L’impatto all’alba di ieri su via Emilia Ovest. L’auto sulla quale viaggiavano le vittime, una Opel Meriva.🔗 Leggi su Casertanews.it Tragedia sulla Como-Lecco: due morti nello schianto tra un camion e tre autoTragedia nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio a Calco, lungo la Sp342 Como-Lecco, in provincia di Lecco. Tragedia sulla Como-Lecco: due morti nello schianto tra camion e tre autoTragedia nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio a Calco, lungo la Sp342: coinvolti quattro veicoli.