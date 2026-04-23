toyota yaris cross 2026 debutta a milano il suv ibrido tutta sostanza

Durante la Milano Design Week, Toyota ha presentato in anteprima italiana la nuova Yaris Cross ibrida del 2026. La presentazione si è svolta in un contesto che unisce design e funzionalità, riflettendo l’intento di combinare stile e praticità. La vettura si distingue per le caratteristiche tecniche e il design aggiornato rispetto ai modelli precedenti. La casa automobilistica ha scelto questa occasione per mostrare il proprio nuovo modello al pubblico italiano.

Toyota ha scelto il posto giusto per il debutto italiano della nuova Yaris Cross: la Milano Design Week, un contesto dove stile e uso quotidiano si incrociano davvero. E in effetti, dopo averla osservata da vicino la sensazione che ci ha trasmesso è abbastanza chiara: non è un modello rivoluzionato, ma affinato con intelligenza. Il nuovo frontale con griglia a nido d’ape e fari LED ridisegnati le dà una presenza più pulita e contemporanea, mentre la gamma ora ruota tutta attorno al 1.5 full hybrid da 130 CV. La cosa interessante è che Toyota non ha inseguito chissà quale effetto speciale, ma piuttosto ha lavorato sui punti che contano davvero per chi usa un B-SUV tutti i giorni: maneggevolezza, posizione di guida, facilità nei parcheggi, consumi bassi e una qualità più alta rispetto al passato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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