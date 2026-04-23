Nella quarta tappa del Tour of the Alps, che si svolge tra Arco e Trento, Tom Pidcock affronta il percorso sfidando la fatica. La gara vede anche la partecipazione di Tommaso Dati, con i due ciclisti che si contendono la vittoria in questa fase della corsa. La tappa si presenta come una delle più impegnative del rally alpino, con tratti impegnativi e salite ripide.

? Cosa sapere Tom Pidcock sfida Tommaso Dati nella quarta tappa del Tour of the Alps tra Arco e Trento.. Il percorso di 167,8 chilometri con 3600 metri di dislivello mette in gioco la Maglia Verde.. La quarta tappa del Tour of the Alps 2026 mette in campo 167,8 chilometri di pura fatica tra Arco e Trento questo giovedì 23 aprile, con un dislivello che sfiora i 3600 metri. La frazione odierna, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026, vede Tom Pidcock pronto a tentare il bis mentre le gerarchie della classifica generale tremano davanti alla sfida tra i vertici del gruppo. Il via sarà dato alle ore 10.45 nella splendida cornice di Arco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tour of the Alps: Pidcock sfida la fatica tra Arco e Trento

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