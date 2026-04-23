Tour of the Alps | Pellizzari sotto assedio tra i 4000m di dislivello

Durante il Tour of the Alps, Giulio Pellizzari si trova a difendere la maglia tra le sfide sui 4000 metri di dislivello tra Arco e Trento. Gli avversari Arensman e Bernal cercano di mettere sotto pressione il leader della squadra Red Bull-BORA-hansgrohe, in un percorso caratterizzato da salite impegnative e molti momenti di tensione lungo il percorso. La competizione prosegue con intensità tra gli atleti in corsa.

? Cosa sapere Giulio Pellizzari difende la maglia al Tour of the Alps tra Arco e Trento.. Arensman e Bernal sfidano il leader Red Bull-BORA-hansgrohe sui 4000 metri di dislivello.. Giulio Pellizzari deve difendere la maglia di leader durante la quarta tappa del Tour of the Alps 2026, un percorso di 167.8 chilometri che collegherà Arco a Trento con ben 4000 metri di dislivello totale. La sfida odierna, prevista per le ore 10:45, si preannuncia come il momento cruciale per la classifica generale. Il giovane talento della Red Bull-BORA-hansgrohe, attualmente in testa alla corsa, si troverà a gestire una pressione costante derivante dagli attacchi diretti dei suoi inseguitori più immediati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tour of the Alps: Pellizzari sotto assedio tra i 4000m di dislivello Notizie correlate Tour of the Alps: 3600m di dislivello per la tappa reginaLa terza tappa del Tour of the Alps 2026 si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante della competizione, con un percorso che collega Laces ad Arco... Tour of the Alps: Pellizzari, volata vincente e primato in classificaGiulio Pellizzari, sì! Nella seconda tappa del Tour of the Alps, il talento marchigiano della Red Bull si impone con grande autorità in Val Martello,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tour of the Alps 2026: venerdì 24 aprile importanti modifiche alla viabilità cittadina; Tour of the Alps, le strade chiuse tra Mattarello, collina est e centro città; Tour of the Alps, Tommaso Dati batte Pidcock nella prima tappa; Tour of the Alps, Tom Pidcock vince la terza tappa in volata. Pellizzari sempre leader. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it Maxi caduta al Tour of the Alps, 30 corridori coinvolti, 6 ritirati: anche Lorenzo Finn in ospedaleUna caduta che ha coinvolto una trentina di corridori ha caratterizzato la 3a tappa del Tour of the Alps: a pochi chilometri dal via l'incidente che ha ... fanpage.it Spagna, un tour della regione cinese di Macao senza lasciare Madrid x.com Giorno 1 Tour nei Nidi d’Infanzia abruzzesi Emozione pura - facebook.com facebook