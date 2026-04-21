Durante la tappa in Val di Martello, il ciclista marchigiano ha conquistato la vittoria in volata davanti all’olandese Arensman e a Gaffuri. Con questa vittoria, il corridore si è posizionato in testa alla classifica generale della gara. La tappa si è conclusa con un arrivo compatto, senza grandi distacchi tra i principali favoriti. La competizione prosegue con nuove tappe previste nei prossimi giorni.

Giulio Pellizzari, sì! Nella seconda tappa del Tour of the Alps, il talento marchigiano della Red Bull si impone con grande autorità in Val Martello, la zona dell’Alto Adige famosa per la coltivazione delle fragole, e si prende la maglia verde di leader: è la sua seconda vittoria da pro’ dopo la tappa alla Vuelta nel 2025. Sul traguardo dove Nairo Quintana conquistò la maglia rosa nel Giro d’Italia 2014, Giulio era il più atteso e non ha fallito, come i predestinati: nella volata a sei, battuti l’olandese Arensman, Gaffuri, Bernal, Vlasov e un encomiabile Finn, che si è sacrificato totalmente per lanciare l’amico Giulio sulla salita finale. In classifica, Pellizzari, che per la prima volta in carriera guida una corsa da professionista, comanda con 4" su Arensman e 6" su Gaffuri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour of the Alps: Pellizzari, volata vincente e primato in classifica

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