Tour of the Alps | 3600m di dislivello per la tappa regina

La terza tappa del Tour of the Alps 2026 si avvicina e si preannuncia come il momento clou della corsa, con un percorso di 174 chilometri che collega Laces ad Arco. La tappa è caratterizzata da un dislivello totale di circa 3.600 metri, rendendola la tappa regina della competizione. I ciclisti affronteranno salite impegnative e tratti pianeggianti, in un percorso che mette alla prova resistenza e strategia.

La terza tappa del Tour of the Alps 2026 si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante della competizione, con un percorso che collega Laces ad Arco attraverso 174.5 chilometri di pura ascesa e discesa. La giornata odierna, mercoledì 22 aprile, metterà alla prova la tenuta dei corridori con un dislivello complessivo che raggiunge i 3600 metri, rendendo questa frazione la regina indiscussa della corsa, nonostante l’arrivo non preveda una salita finale. Il profilo tecnico tra Passo Castrin e lo strappo di Tenno. Le dinamiche della gara saranno dettate da un terreno estremamente irregolare fin dai primi chilometri. Il gruppo affronterà infatti una fase iniziale in discesa che porterà i ciclisti verso il Passo Castrin dopo circa 25 chilometri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tour of the Alps: 3600m di dislivello per la tappa regina Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Impressionante Finn!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Finn impressiona!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI PELLIZZARI 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tour of the Alps, le strade chiuse tra Mattarello, collina est e centro città; Tour of the Alps 2026: venerdì 24 aprile importanti modifiche alla viabilità cittadina; Tour of the Alps: viabilità / Notizie / Novità / Homepage; Tour of the Alps, Tommaso Dati batte Pidcock nella prima tappa. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: montagna a volontà. Fuga o sprint tra gli uomini di classifica?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Tour of the Alps 2026. 174.5 km da ... oasport.it Classifica Tour of the Alps 2026, seconda tappa: Pellizzari vince e vola al comando!Una volata a ranghi ristretti ha deciso la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, evento di livello Pro che funge da preparazione all'ormai imminente ... oasport.it Pulsar, il tour itinerante delle Stem fa tappa a Verona: scuola, istituzioni e artisti a confronto sul rapporto tra musica e tecnologia x.com PAVIA SCOZIA IN TOURMERCATO INTERNAZIONALE - REGIONI D'EUROPA - 15/16/17 MAGGIO 2026 facebook