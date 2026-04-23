Nella quarta tappa del Tour of the Alps, il tedesco Lennart Jasch ha conquistato la vittoria, dopo essere scappato in fuga e aver resistito all’attacco del gruppo con la maglia verde. Pellizzari, che indossa quella maglia, si conferma in testa alla classifica generale. La giornata è stata caratterizzata da un tentativo di fuga, conclusosi con il successo di Jasch, che ha battuto gli avversari negli ultimi chilometri.

Il tedesco Lennart Jasch si impone nella quarta tappa del Tour of the Alps, da Arco a Trento, di 167,8 km e con dislivello di 3.900 metri. Il corridore della Tudor Pro Cycling Team – la squadra di Fabian Cancellara – ha preceduto Matteo Sobrero (Lidl Trek) di 10 secondi e Federico Iacomoni (Team Ukyo) di 11, entrambi usciti dal gruppo della maglia verde nel tentativo di rimonta sul fuggitivo di giornata. “Faccio veramente fatica a crederci che sia successo, ero venuto qui per aiutare Michael Storer a rivincere la classifica generale, e ora mi ritrovo qua. Dovevo andare in fuga, ma mai me lo sarei aspettato sulla sedia del vincitore”, dice a caldo il tedesco, che a quanto pare si trova a meraviglia in Italia, lui che ha ottenuto la sua prima vittoria da pro' dopo aver già a San Vigilio una tappa al Giro del Friuli under 23.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour of the Alps, Lennart Jasch vince la quarta tappa. Pellizzari ancora leader

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