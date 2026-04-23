Nella quarta tappa del Tour of the Alps 2026, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni, si verifica una fuga che coinvolge alcuni corridori. Tra questi, Lennart Jasch si distingue e conquista la vittoria. Pellizzari, invece, mantiene la leadership nella classifica generale. La tappa si conclude con questa azione di corsa che ha modificato gli equilibri in classifica.

Arriva la fuga nella quarta tappa del Tour of the Alps 2026, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026. A conquistare la vittoria più bella della carriera è il tedesco classe 2000 Lennart Jasch. L’alfiere della Tudor Pro Cycling Team è stato abile ad arrivare in solitaria sul traguardo di Trento anticipando il gruppo. Resta leader della classifica generale Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe). Cinque corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Lennart Jasch (Tudor), Rainer Kepplinger (Bahrain-Victorious), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Christopher Jensen (Jayco AlUla) e Simone Raccani (Team UKYO). Il gruppo ha lasciato spazio, gestendo la situazione con la squadra del leader della classifica generale, la Red Bull – BORA – hansgrohe.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour of the Alps 2026, arriva la fuga e vince Lennart Jasch. Pellizzari resta leader

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