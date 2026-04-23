Tour of the Alps caduta spaventosa a pochi chilometri dal via

Durante la terza tappa del Tour of the Alps, si è verificata una caduta improvvisa a pochi chilometri dall'inizio della gara. L'incidente si è verificato subito dopo la partenza, coinvolgendo uno dei ciclisti che ha perso il controllo. Le squadre e i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto per prestare assistenza. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle condizioni del ciclista coinvolto.

Una terribile caduta, per giunta quando erano passati appena pochi chilometri dallo start, è quella che ha caratterizzato la terza tappa del Tour of the Alps svoltasi ieri, mercoledì 22 aprile. Il gruppone era appena partito da Laces, in Alto Adige, con direzione Arco, quando si è verificato.🔗 Leggi su Trentotoday.it Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate Lorenzo Finn finisce in ospedale: caduta e ritiro al Tour of the AlpsIl Tour of the Alps 2026 perde uno dei protagonisti più interessanti delle prime giornate. Tour of the Alps, maxi caduta nella terza tappa. Anche Finn costretto al ritiroLa terza tappa del Tour of the Alps inizia col botto, nel vero senso della parola. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Tour of the Alps, le strade chiuse tra Mattarello, collina est e centro città; Tour of the Alps 2026: venerdì 24 aprile importanti modifiche alla viabilità cittadina; Tour of the Alps, Tommaso Dati batte Pidcock nella prima tappa. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it Maxi caduta al Tour of the Alps, 30 corridori coinvolti, 6 ritirati: anche Lorenzo Finn in ospedaleUna caduta che ha coinvolto una trentina di corridori ha caratterizzato la 3a tappa del Tour of the Alps: a pochi chilometri dal via l'incidente che ha ... fanpage.it Spagna, un tour della regione cinese di Macao senza lasciare Madrid x.com Giorno 1 Tour nei Nidi d’Infanzia abruzzesi Emozione pura - facebook.com facebook