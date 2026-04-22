Tour of the Alps maxi caduta nella terza tappa Anche Finn costretto al ritiro

Nella terza tappa del Tour of the Alps si è verificata una grande caduta che ha coinvolto diversi corridori. Tra i ciclisti coinvolti, anche un atleta italiano, che si è dovuto ritirare dalla gara a causa delle ferite riportate. La corsa continua con altri concorrenti, mentre le squadre stanno valutando le condizioni dei loro atleti. La situazione rimane sotto controllo, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.

La terza tappa del Tour of the Alps inizia col botto, nel vero senso della parola. Dopo due chilometri una maxi caduta ha coinvolto 30 atleti. Corsa neutralizzata per 21 minuti. Tra i corridori costretti al ritiro c'è pure Lorenzo Mark Finn, finito in ospedale. Il talento italiano era stato encomiabile nella tappa di ieri, quando ha lavorato per permettere a Giulio Pellizzari di vincere la seconda frazione e indossare la maglia verde Melinda di leader della generale. La terza tappa, di 174,5 km da Laces ad Arco, prevede il Passo Castrin (1.586 m) come prima asperità seguita poi dalla salita di Andalo. Giulio Pellizzari, corridore della Red Bull Bora Hansgrohen difende il primato nella generale con un piccolo vantaggio di 4 secondi sull'olandese Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), battuto in volata ieri.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tour of the Alps, maxi caduta nella terza tappa. Anche Finn costretto al ritiro Notizie correlate Lorenzo Finn costretto al ritiro nel Tour of the Alps 2026: l’azzurro coinvolto in una maxi-cadutaIl Tour of the Alps 2026 perde uno dei protagonisti più interessanti delle prime giornate. Maxi caduta al Tour of the Alps, 30 corridori coinvolti, 6 ritirati: anche Lorenzo Finn in ospedaleUna caduta che ha coinvolto una trentina di corridori ha caratterizzato la 3a tappa del Tour of the Alps: a pochi chilometri dal via l'incidente che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tour of the Alps 2026: tutti gli italiani in gara. C’è anche Lorenzo Finn; Tour of the Alps, Giulio Pellizzari vince la seconda tappa; Tour of the Alps 2026, Lorenzo Finn con i migliori a Val Martello: Riuscire a tenere il passo con nomi così importanti significa molto per me; Tour of the Alps, Pellizzari sfida Pidcock e O'Connor sulle Alpi. Anche Bernal al rientro. Maxi caduta al Tour of the Alps, 30 corridori coinvolti, 6 ritirati: anche Lorenzo Finn in ospedaleUna caduta che ha coinvolto una trentina di corridori ha caratterizzato la 3a tappa del Tour of the Alps: a pochi chilometri dal via l'incidente che ha ... fanpage.it Tour of the Alps, maxi caduta nella terza tappa. Anche Finn costretto al ritiroLa terza tappa del Tour of the Alps inizia col botto, nel vero senso della parola. Dopo due chilometri una maxi caduta ha coinvolto 30 atleti. Corsa neutralizzata per 21 minuti. Tra i corridori ... gazzetta.it Voglio Sheila lontana dalle nostre vite", ribadisce Finn con decisione, mentre Steffy si rilassa grazie alla serata passata insieme e si sente finalmente più serena ora che Baker ha portato Sheila in centrale per interrogarla. Beautiful torna anche questa settiman - facebook.com facebook Pellizzari si prende la 2a tappa del @TourOfTheAlps Molto bene anche Finn #TotA #TouroftheAlps x.com