Tour of the Alps 2026 tappa di oggi Laces-Arco | orari tv percorso favoriti I big ancora protagonisti?

Oggi si corre la tappa più lunga del Tour of the Alps 2026, da Laces ad Arco, con una distanza di 174,5 chilometri. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e vedrà alcuni dei principali favoriti in azione. Tra i protagonisti della classifica generale, Giulio Pellizzari sarà impegnato in una fase cruciale per difendere la leadership conquistata finora. La tappa presenta un percorso articolato, con diversi tratti impegnativi lungo il percorso.

Il Tour of the Alps si prepara ad affrontare la tappa più lunga, la Laces-Arco di 174,5 km. Giulio Pellizzari sarà subito chiamato ad un’impegnativa difesa del primato in classifica. Il capitano della Red Bull Bora ha guadagnato la maglia di leader della generale vincendo in volata la frazione di ieri, Telfs-Val Martello di 147,5 chilometri. L’azzurro ha preceduto allo sprint l’olandese Thymen Arensman della INEOS Grenadiers e l’ottimo Mattia Gaffuri del Team Picnic PostNL. Ha chiuso in sesta posizione un Lorenzo Finn decisamente propositivo nella sua condotta di gara. Su un percorso che concederà poco respiro ai corridori in virtù del costante saliscendi che lo caratterizza non mancherà certamente terreno fertile per gli attacchi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Laces-Arco: orari, tv, percorso, favoriti. I big ancora protagonisti? Notizie correlate Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Attesa per Giulio PellizzariSeconda frazione per il Tour of the Alps 2026: si parte da Telfs e ci si sposta verso il Bel Paese in questa tappa che vale anche per la Coppa Italia... Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari sfida Pidcock e StorerSeconda frazione per il Tour of the Alps 2026: si parte da Telfs e ci si sposta verso il Bel Paese in questa tappa che vale anche per la Coppa Italia... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tour of the Alps - S2026 - 3a tappa: Laces - Arco - in diretta su Rai Sport 22/04/2026 alle 12:35; Tour of the Alps: viabilità / Notizie / Novità / Homepage; Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Laces-Arco: orari, tv, percorso, favoriti. I big ancora protagonisti?; Mercoledì 22 aprile il Tour of the Alps arriva ad Arco: ecco la chiusura delle strade. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: montagna a volontà. Fuga o sprint tra gli uomini di classifica?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Tour of the Alps 2026. 174.5 km da ... oasport.it Classifica Tour of the Alps 2026, seconda tappa: Pellizzari vince e vola al comando!Una volata a ranghi ristretti ha deciso la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, evento di livello Pro che funge da preparazione all'ormai imminente ... oasport.it Domani la tappa più lunga: 175 chilometri da Laces ad Arco. Diretta su RaiSport a partire dalle 12.35 facebook (3/3) Innsbruck – Innsbruck (144,3 km) - 20 aprile Telfs – Martell/Val Martello (147,5 km) - 21 aprile Latsch/Laces – Arco (174,5 km) - 22 aprile Arco – Trento (167,8 km) - 23 aprile Trento – Bozen/Bolzano (128,6 km) - 24 aprile #TouroftheAlps x.com