Tour of the Alps 2026 tappa 2 | a Pellizzari frazione e maglia L' ordine d' arrivo

La seconda tappa del Tour of the Alps 2026 si è conclusa con un arrivo in salita a Val Martello, nota anche per l’episodio di neve del Giro d’Italia 2014. La frazione si è disputata oggi, con il ciclista Pellizzari che si è aggiudicato la maglia rosa. L’arrivo ha visto prevalere alcuni tra i favoriti, mentre l’ordine di classifica generale ha subito variazioni significative.

Val Martello, 21 aprile 2026 - La tappa 2 del Tour of the Alps 2026 prevede il primo arrivo in salita, quello di Val Martello già celebre per la bufera di neve del Giro d'Italia 2014. Si lascia l' Austria per l' Italia e, dopo quella di ieri di Tommaso Dati, arriva un altro successo azzurro grazie a Giulio Pellizzari, che in volata si impone davanti a Thymen Arensman e a Mattia Gaffuri, l'ultimo reduce dalla fuga del mattino. Per il marchigiano arriva anche il simbolo del primato pure grazie al grande lavoro del compagno di squadra Lorenzo Mark Finn: cronaca di un ciclismo italiano che prova a rinascere grazie ai suoi nuovi astri più lucenti. La tappa 3, la Laces-Arco, misurerà 174,5 km, con altri 2 GPM da scalare nel contesto di una giornata completamente mossa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour of the Alps 2026, tappa 2: a Pellizzari frazione e maglia. L'ordine d'arrivo Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Impressionante Finn!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: presenti Finn e Pellizzari, prima frazione aperta a più scenariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour of... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Tour of the Alps, Tommaso Dati batte Pidcock nella prima tappa; Tour of the Alps 2026: percorso, favoriti e dove vederlo in TV; Tour of the Alps, Pellizzari sfida Pidcock e O'Connor sulle Alpi. Anche Bernal al rientro. Classifica Tour of the Alps 2026, seconda tappa: Pellizzari vince e vola al comando!Una volata a ranghi ristretti ha deciso la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, evento di livello Pro che funge da preparazione all'ormai imminente ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Finn impressiona!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. 144.6 km da ... oasport.it Tour della Parigi Storica facebook Al Tour of the Alps ci si continua a dare battaglia, anche se la gara è appena iniziata: ci sarà un cambio nella leadership Segui la gara su Eurosport, Discovery+ e HBO Max a partire dalle 11:35 #Ciclismo #Cyclong #TotA x.com