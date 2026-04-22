Tour of the Alps 2026 tappa 3 | la rivincita di Pidcock L' ordine d' arrivo e la nuova classifica generale

La tappa 3 del Tour of the Alps 2026 si è aperta con una maxi caduta che ha coinvolto diversi corridori. Dopo l'incidente, la gara è proseguita sotto una pioggia battente e con numerosi cambi di ritmo. Al termine della tappa, il vincitore è risultato un corridore britannico, che ha conquistato la vittoria di tappa e ha preso il comando della classifica generale. La corsa prosegue con nuovi sorpassi e attacchi tra i ciclisti ancora in gara.

Arco, 22 aprile 2026 - La tappa 3 del Tour of the Alps 2026 si apre malissimo, con una maxi caduta che coinvolge una trentina di corridore, obbligando 11 di essi a ritirarsi: tra loro c'è Lorenzo Mark Finn, ieri tra i miglior i a livello personale e per guidare il capitano Giulio Pellizzari verso la vittoria di tappa e la conquista della maglia da leader. Il marchigiano, pur senza l'altro giovane talento azzurro (le cui condizioni andranno verificate nelle prossime ore), resta tale ma, come tutti gli altri, stavolta non può impedire la stoccata vincente di Tom Pidcock, che vince in volata davanti a Tommaso Dati, prendendosi così una rivincita per la frazione inaugurale di Innsbruck.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour of the Alps 2026, tappa 3: la rivincita di Pidcock. L'ordine d'arrivo e la nuova classifica generale Notizie correlate Tour of the Alps 2026, vince la sorpresa Dati (che batte Pidcock). L'ordine d'arrivoInnsbruck (Austria), 20 aprile 2026 - La tappa 1 del Tour of the Alps 2026 sembra già adatta ai nomi più attesi, come Thymen Arensman e Tom Pidcock. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Tour of the Alps 2026: venerdì 24 aprile importanti modifiche alla viabilità cittadina; Risultati 2026; Tour of the Alps, Tommaso Dati batte Pidcock nella prima tappa. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it Tour of the Alps, maxi caduta nella terza tappa. Anche Finn costretto al ritiroIl talento italiano era stato encomiabile nella tappa di ieri, quando ha lavorato per portare Pellizzari alla vittoria della seconda frazione ... gazzetta.it Tour of the Alps, #Pidcock vince la terza tappa condizionata da una maxi caduta: #Finn in ospedale x.com Tour Indonesia di 12 giorni con WeRoad da 1299€ 3 isole incredibili in un unico viaggio: Bali, Giava, Gili Trawangan Risparmia con i 2 CODICI SCONTO esclusivi per Pirati - facebook.com facebook