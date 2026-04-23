Lennart Jasch, atleta che fino al 2023 competeva nello speed skating su ghiaccio, ha conquistato la quarta tappa del Tour of the Alps 2026. Originariamente presente per assistere un compagno di squadra, si è trovato a vincere la tappa. La sua vittoria ha sorpreso molti, considerando il suo passato nelle discipline invernali. L’atleta ha espresso incredulità alla fine della gara, sottolineando di essere stato lì per un’altra ragione.

Fino al 2023 gareggiava sul ghiaccio nello speed skating, oggi ha vinto la quarta tappa del Tour of the Alps. Questa è l’incredibile storia di Lennart Jasch, 25enne tedesco che ha fatto saltare il banco quest’oggi sul traguardo di Trento vincendo in solitaria e resistendo al ritorno del gruppo al termine di una lunga fuga. Si tratta di un risultato insperato per il corridore della Tudor, gregario dell’australiano Michael Storer in questa breve corsa a tappe alpina. “ Non riesco a crederci. Sono travolto dalle emozioni. Sono venuto qui per aiutare Storer a vincere e invece sono qui a rispondere alle vostre domande. È stata una giornata incredibile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour of the Alps 2026, Lennart Jasch: “Non ci credo. Ero qui per aiutare Storer, e alla fine ho vinto…”

Notizie correlate

Tour of the Alps 2026, arriva la fuga e vince Lennart Jasch. Pellizzari resta leaderArriva la fuga nella quarta tappa del Tour of the Alps 2026, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026.

Tour of the Alps, Lennart Jasch vince la quarta tappa. Pellizzari ancora leaderIl tedesco Lennart Jasch si impone nella quarta tappa del Tour of the Alps, da Arco a Trento, di 167,8 km e con dislivello di 3.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Prima gioia in carriera per Jasch, Pellizzari sempre al comando: rivivi l'arrivo; Tour of the Alps 2026, 4ª tappa: vince Lennart Jasch a Trento. Pellizzari resta leader; Sprint prepotente: Jasch Lennart si impone in solitaria sul traguardo di Trento; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Terza Tappa.

Tour of the Alps, Jasch batte tutti in salita. Pellizzari resta leader con un vantaggio miniIl tedesco della Tudor si impone sul traguardo di Trento, dopo una frazione con 3.900 metri di dislivello e due gran premi della montagna ... corrieredellosport.it

Tour of the Alps, Lennart Jasch vince la quarta tappa. Pellizzari ancora leaderIl 25enne tedesco era andato in fuga e ha resistito al ritorno del gruppo della maglia verde. L'italiano, nel giorno del suo compleanno, rimane al comando a una frazione dal termine ... gazzetta.it

Tre anni fa era un pattinatore su ghiaccio, oggi ha vinto a Trento al #TouroftheAlps. La curiosa storia di Lennart Jasch, 25enne tedesco della Tudor https://www.tuttobiciweb.it/article/1776956760 - facebook.com facebook

Dal pattinaggio di velocità al ciclismo: giusto ieri la 30enne Sandrine Tas ha debuttato alla Freccia Vallone dopo aver sfiorato la medaglia a Milano-Cortina, oggi il 25enne Lennart Jasch , che da due anni ha scelto la bici, ha ottenuto il suo 1° successo in fu x.com