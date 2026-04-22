Tour of the Alps Tom Pidcock vince la terza tappa in volata Pellizzari sempre leader

Nella terza tappa del Tour of the Alps, Tom Pidcock ha vinto in volata, mentre Pellizzari si conferma leader della classifica generale. L'inglese, che aveva già ottenuto un secondo posto nella frazione precedente, ha battuto al traguardo Tommaso Dati e altri corridori. La corsa continua con la stessa intensità, e i favoriti si sfidano lungo il percorso alpino.

Tom Pidcock si aggiudica in volata la terza tappa del Tour of the Alps 2026, la Laces-Arco di 174,5 km con 3.620 metri di dislivello. Il britannico della Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team ha battuto in volata Tommaso Dati (Team Ukyo) e Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Il bicampione olimpico della mountain bike si riscatta così dopo il secondo posto nella prima tappa dietro Dati. Nel giorno dell’anniversario della morte di Michele Scarponi (oggi sono 9 anni), l’altro marchigiano Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora Hansgrohe) conserva la maglia verde, simbolo del primato nella classifica generale, con 4 secondi di vantaggio sull’olandese Thymen Arensman (Ineos).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tour of the Alps, Tom Pidcock vince la terza tappa in volata. Pellizzari sempre leader Notizie correlate Tour of the Alps 2026: i favoriti. Giulio Pellizzari sfida Tom Pidcock e Ben O’ConnorScatta domani l’edizione numero 49 del Tour of the Alps, l’ex Giro del Trentino, corsa di preparazione verso il Giro d’Italia. Leggi anche: Tour of the Alps, Thomas Pidcock si prende la rivincita su Dati ad Arco. Pellizzari resta leader Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tom Pidcock to make surprise racing return atTour of the Alps; Pidcock al Tour of the Alps prima della Liegi: Non ho niente da perdere; Tour of the Alps 2026, Tom Pidcock: Sarà un bel banco di prova, forse potrei rimettermi un po’ in forma per la Liegi; Tour of the Alps 2026: i favoriti. Giulio Pellizzari sfida Tom Pidcock e Ben O’Connor. Tour of the Alps, Thomas Pidcock si prende la rivincita su Dati ad Arco. Pellizzari resta leaderArriva la rivincita per Tom Pidcock nel Tour of the Alps 2026. Nella terza tappa, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026, con traguardo in quel di Arco, il britannico della Pinarello ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it Sensazioni contrastanti per Tom Pidcock dopo il secondo posto di tappa al #ToTA - facebook.com facebook Tour of the Alps 2026, Thymen Arensman prova il colpo da finisseur, ma a Innsbruck vince Tommaso Dati davanti a Tom Pidcock! x.com