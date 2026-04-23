Oggi si svolge la quarta tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Durante la gara, si è vista un’azione solitaria di Jasch, mentre Bernal si è avvicinato a Pellizzari. La classifica vede Jasch al primo posto con un tempo di 4:28. La lista dei primi dieci atleti include anche altri corridori di rilievo, aggiornati costantemente durante la corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:25 LA TOP TEN DELLA QUARTA TAPPA 1-Lennart Jasch (GER, Tudor Pro Cycling Team) 4:28.06 2-Matteo Sobrero (ITA, Lidl-Trek) +0:10 3-Federico Iacomoni (ITA, Team UKYO) +0:11 4-Florian Stork (GER, Tudor Pro Cycling Team) +0:20 5-Thymen Arensman (NED, INEOS Grenadiers) s.t. 6-Aleksandr Vlasov (RED Bull-BORA-hansgrohe) s.t. 7-Tom Pidcock (GBR, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t. 8-Jakob Omrzel (SLO, Bahrain – Victorious) s.t. 9-Embret Svestad-Bardseng (NOR, INEOS Grenadiers) s.t. 10-Egan Bernal (COL, INEOS Grenadiers) 15:21 In classifica generale Pellizzari resta leader con 4 secondi di margine sul duo INEOS Grenadiers composto da Arensman e Bernal.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: splendida azione in solitaria di Jasch, Bernal si avvicina a Pellizzari

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