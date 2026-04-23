Caserta capitale della lirica | arriva la Tosca di Puccini alla Reggia

Venerdì 24 luglio 2026 alle ore 21, la Reggia di Caserta ospiterà la messa in scena di “Tosca”, l’opera di Giacomo Puccini. L’evento si terrà in uno dei luoghi più rappresentativi al mondo, attirando appassionati di musica lirica e pubblico generale. La rappresentazione sarà uno spettacolo dal vivo, con protagonisti e maestranze impegnate nella realizzazione dell’opera. La produzione è prevista per quella data, senza ulteriori dettagli sulla compagnia o il cast.