Caserta capitale della lirica | arriva la Tosca di Puccini alla Reggia
Venerdì 24 luglio 2026 alle ore 21, la Reggia di Caserta ospiterà la messa in scena di “Tosca”, l’opera di Giacomo Puccini. L’evento si terrà in uno dei luoghi più rappresentativi al mondo, attirando appassionati di musica lirica e pubblico generale. La rappresentazione sarà uno spettacolo dal vivo, con protagonisti e maestranze impegnate nella realizzazione dell’opera. La produzione è prevista per quella data, senza ulteriori dettagli sulla compagnia o il cast.
La grande lirica approda in una delle location più iconiche al mondo: sarà la Reggia di Caserta a fare da scenario, venerdì 24 luglio 2026 alle ore 21, alla messa in scena di Tosca, capolavoro senza tempo firmato da Giacomo Puccini. L’evento, inserito nel cartellone della Reggia Session.🔗 Leggi su Casertanews.it
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La “Tosca” di Puccini torna al Carlo Felice con un allestimento ispirato alla prima romana del 1900La regia è firmata da Alessandro Talevi, ripresa da Anna Maria Bruzzese, le luci sono di Vinicio Cheli.
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