Alla Reggia di Caserta la Tosca di Puccini con Carmen Giannattasio e la regia di Edoardo De Angelis

Alla Reggia di Caserta, va in scena la rappresentazione dell’opera Tosca di Giacomo Puccini. La performance vede sul palco Carmen Giannattasio nei ruoli principali, accompagnata da un regista noto per le sue produzioni teatrali. La produzione si svolge all’interno di uno dei complessi storici più noti, attirando un pubblico interessato a un evento culturale di rilievo. La rappresentazione si inserisce nel calendario di spettacoli dedicati all’opera italiana.

La Tosca di Giacomo Puccini arriva alla Reggia di Caserta. La grande opera torna protagonista in una delle cornici più iconiche e suggestive al mondo. Venerdì 24 luglio 2026, in Piazza Carlo di Borbone, davanti alla maestosa reggia vanvitelliana, andrà in scena una nuova, imponente, produzione della Tosca, destinata a essere tra gli eventi lirici più attesi della stagione. Per la prima volta, il capolavoro pucciniano prenderà vita in questo spazio monumentale in un allestimento capace di dialogare con la grandiosità architettonica del luogo, trasformandolo in un teatro a cielo aperto di straordinario impatto. La regia di quest’opera lirica è affidata a Edoardo De Angelis, tra i più autorevoli registi del panorama italiano, noto per la sua capacità di coniugare profondità narrativa e forza visiva.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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La “Tosca” di Puccini torna al Carlo Felice con un allestimento ispirato alla prima romana del 1900La regia è firmata da Alessandro Talevi, ripresa da Anna Maria Bruzzese, le luci sono di Vinicio Cheli.

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