Torture nel carcere di Foggia | chi sono i tre medici la psicologa e i dieci agenti rinviati a giudizio
Il prossimo 25 giugno prenderà il via il processo relativo alle accuse di torture avvenute all’interno di un carcere nella provincia di Foggia. La giudice per le udienze preliminari ha disposto il rinvio a giudizio di quattordici persone, tra cui tre medici, una psicologa e dieci agenti di polizia penitenziaria. La decisione arriva al termine delle indagini condotte negli ultimi mesi sulle presunte violenze avvenute all’interno della struttura detentiva.
Con la decisione della Gup Cecilia Massarelli, che ha disposto il rinvio a giudizio per quattordici indagati, il 25 giugno inizierà il processo delle presunte torture nel carcere di Foggia. Al centro del dibattimento non ci sono solo presunti schiaffi o eccessi di zelo, ma altre pesantissime.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Il Comitato contro la tortura del Consiglio d’Europa chiede il miglioramento delle condizioni nelle carceri e ulteriori misure per prevenire i maltrattamenti da parte della polizia; Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura (CPT): rapporto annuale del 2025; Processo Mezzarano Salvatore ed altri (relativo alle presunte torture avvenute nell’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere durante l’emergenza pandemica il 6 aprile 2020); Detenuto denuncia torture, trasferito a Parma: Nello stesso carcere con agente indagato.
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