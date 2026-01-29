Torture nel carcere di Foggia parti civili ammesse al processo | attesa per la definizione del rito

Questa mattina il tribunale ha ammesso tutte le parti civili nel processo sulle presunte torture nel carcere di Foggia. Si tratta di accuse che riguardano almeno due detenuti, e ora si attende la definizione del rito. La vicenda ha sollevato molte preoccupazioni e ora si aspetta di capire come procederà il procedimento giudiziario.

Ammesse tutte le parti civili nel processo sulle presunte torture avvenute nel carcere di Foggia, in danno di almeno due detenuti. Nella prossima udienza, in programma ad aprile, il giudice si esprimerà in merito all'eventuale scelta del rito per quanti, tra i 14 imputati, andranno a processo. Le indagini, lo ricordiamo, sono scattate all'indomani di una missiva fatta pervenire in Tribunale di Foggia, proveniente da via delle Casermette 22, ossia l'indirizzo della casa circondariale. Agente intercettato dopo il pestaggio in carcere: "Non c'è una prova, quel video è stato cancellato.

