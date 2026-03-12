Torture sui detenuti del carcere minorile di Casal del marmo | indagati dieci agenti penitenziari

Dieci agenti della polizia penitenziaria sono sotto indagine dalla procura di Roma per aver partecipato a pestaggi e aggressioni nel carcere minorile di Casal del Marmo. Le accuse riguardano presunte torture sui detenuti all’interno della struttura. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i fatti e raccogliere eventuali prove. La situazione sta attirando l’attenzione sull’operato delle forze dell’ordine nel carcere minorile.

Dieci agenti della polizia penitenziaria sono indagati dalla procura di Roma per una serie di pestaggi e aggressioni avvenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo. Lo riferisce Repubblica, secondo cui due poliziotti sono chiamati a rispondere dell’accusa di tortura, cinque dell’accusa di lesioni e tre di falso ideologico in atto pubblico. Per cinque di loro, i pm hanno chiesto anche la sospensione dal servizio. I fatti su cui indaga la procura di Roma sarebbero avvenuti a danno di almeno tredici detenuti stranieri, di età compresa tra i 15 e i 19 anni, tra febbraio e novembre del 2025. «Vi porto sopra e vi faccio come carne macinata», dicevano gli agenti, secondo quanto si legge nelle carte dell’inchiesta, poco prima di aggredire i giovani detenuti con schiaffi, pugni, sedie, bastoni e persino estintori. 🔗 Leggi su Open.online

