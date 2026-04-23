A Torricella sono stati eseguiti nove arresti nell'ambito di un'indagine su corruzione e turbativa d'asta relative ai fondi del PNRR. Tra le persone coinvolte c’è un ex assessore, accusato di aver gestito tangenti per un totale di circa 4,3 milioni di euro. L'inchiesta si concentra su pratiche illecite legate agli appalti pubblici e all'assegnazione di fondi statali.

? Cosa sapere Nove arresti a Torricella per corruzione e turbativa d'asta legata ai fondi PNRR.. L'ex assessore Michele Franzoso è accusato di gestire tangenti per 4,3 milioni di euro.. Nove persone sono state colpite da misure cautelari a Torricella dopo che i Carabinieri hanno smantellato un sistema di corruzione legato agli appalti pubblici, coinvolgendo anche l’ex vicesindaco Michele Franzoso. L’operazione, coordinata dalla Procura di Taranto e attuata dalla Sezione operativa della Compagnia di Manduria, ha portato all’arresto domiciliare di nove individui, mentre per un decimo soggetto è stato disposto l’obbligo di rientrare in caserma. Le accuse mosse dal Gip riguardano reati di autoriciclaggio, turbativa d’asta e corruzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torricella, infiltrazione negli appalti: 9 arresti e tangenti PNRR

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