A Torre del Greco, l’Asd Preziosissimo Sangue ha conquistato il titolo nel campionato locale. Gianpaolo Scognamiglio, che lavora in un altro settore, dedica ogni pomeriggio il suo tempo al ruolo di dirigente della squadra. La vittoria rappresenta un risultato importante per la comunità sportiva della zona, che ha seguito con entusiasmo la stagione e i successi della squadra. La squadra ha ottenuto un risultato che ha coinvolto molti tifosi e appassionati locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Di mestiere fa altro. Ma ogni pomeriggio Gianpaolo Scognamiglio è al campo, dirigente per passione dell’Asd Preziosissimo Sangue. La sua squadra di calcio nasce qualche anno fa nella Parrocchia del Preziosissimo Sangue di via Carbolillo per volere del parroco: il sogno era togliere i bambini dalla strada, dalle periferie, e dargli una maglia. Quest’anno i “bambini del parroco” hanno vinto il campionato. Non c’è scopo di lucro, non ci sono rette. Solo pallone, sudore e regole da apprendere, le stesse che serviranno ai piccoli calciatori una volta divenuti adulti. A Torre del Greco c’è ancora chi, dopo la scuola, lo sport non se lo può permettere: l’ iscrizione, la borsa, le scarpe, le trasferte, per tante famiglie sono un lusso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torre del Greco, l’Asd Preziosissimo Sangue vince il campionato: il trionfo di una comunità

Notizie correlate

Scalata e trionfo: Salvaderi vince a Magnoberta, l’Asd Programma AutoDario Salvaderi trionfa nella Medio Fondo Magnoberta, l'Asd Programma Auto inizia la stagione con una vittoria Dario Salvaderi ha conquistato il...

Colleferro. A Frascati finale del Campionato Regionale Open di Ballo (Acsi). L’Asd Passione Lady Lory Dance torna con una medaglia d’oro e una di bronzoLa manifestazione si è svolta presso il Palazzetto dello Sport di Frascati e ha visto la partecipazione di più di 50 Scuole provenienti da tutta la...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Torre del Greco, raid da Deluxe: banda di specialisti svuota la boutique in meno di due minuti | VIDEO; Torre del Greco, cultura e aiuti per l’ambiente gli studenti Erasmus in città; Cucine da Incubo, Antonino Cannavacciulo a Torre del Greco il 19 aprile; Cucine da Incubo è ripartito sabato scorso da Torre del Greco.

Torre del Greco, la proposta del comune: «Intitoliamo una strada a Aniello Scarpati»Intitolare una strada ad Aniello Scarpati, l'agente in servizio al commissariato di polizia di Torre del Greco deceduto nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre mentre era ... ilmattino.it

Comune Torre del Greco, intitoliamo una strada a poliziotto ScarpatiIntitolare una strada ad Aniello Scarpati, l'agente in servizio al commissariato di polizia di Torre del Greco deceduto nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre mentre era in servizio, dopo c ... ansa.it

GIUSEPPE CONTE SARÀ A TORRE DEL GRECO Apre la nuova sede del M5S: quando e dove - facebook.com facebook