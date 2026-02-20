Scalata e trionfo | Salvaderi vince a Magnoberta l’Asd Programma Auto

Dario Salvaderi ha conquistato la vittoria alla Medio Fondo Magnoberta, corsa organizzata dall’Asd Programma Auto. La gara si è svolta domenica tra le colline di Magnoberta, con oltre 150 partecipanti. Salvaderi ha mantenuto un passo veloce e costante, superando gli avversari negli ultimi chilometri. La sua performance ha sorpreso gli spettatori e gli appassionati presenti. Con questa vittoria, l’atleta si aggiudica il primo podio della stagione e dà il via a una serie di competizioni in vista.

Dario Salvaderi trionfa nella Medio Fondo Magnoberta, l’Asd Programma Auto inizia la stagione con una vittoria. Dario Salvaderi ha conquistato il primo successo stagionale per l’Asd Programma Auto nella Medio Fondo Magnoberta, un evento ciclistico amatoriale svoltosi a Casale Monferrato. Lo scalatore piacentino si è imposto nella categoria Master 5, chiudendo al quindicesimo posto nella classifica generale. Un risultato che proietta la squadra piacentina tra le formazioni più competitive del ciclismo amatoriale regionale. Un inizio di stagione promettente per la squadra piacentina. La vittoria di Salvaderi rappresenta un importante traguardo per l’Asd Programma Auto, una società sportiva radicata nel territorio piacentino.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Dove vedere in tv la scalata del Cermis, Tour de Ski 2026: orari, programma, streaming Leggi anche: ? Anita Mazzotta vince il Grande Fratello 2025: Trionfo e Montepremi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Secondo match senza tifoseria ospite nel weekend in programma di Eccellenza. ASD SAN SALVO Calcio - facebook.com facebook