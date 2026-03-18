A Torre del Greco, la tradizionale processione degli Incappucciati si svolge lungo Via Matris in occasione del Venerdì Santo. Partecipano devoti che indossano i tipici cappucci, portando croci e statue religiose. La manifestazione coinvolge numerosi cittadini che assistono alla sfilata religiosa, che si svolge in modo ordinato e rispettoso, rispettando i consueti rituali della giornata.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Via Matris torna a Torre del Greco, pronta a regalare emozioni nel Venerdì Santo. Questo evento atteso con fervore si svolgerà venerdì 3 aprile 2026, alle ore 20:00, a partire dalla chiesa di Santa Maria del Pianto, nel quartiere di via Purgatorio. La processione avrà un percorso che abbraccerà diverse comunità parrocchiali, attraversando le strade più evocative del centro cittadino. In un clima di raccoglimento e spiritualità, i fedeli vivranno un’intensa esperienza di riflessione e penitenza. La processione... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Via Matris a Torre del Greco: processione degli Incappucciati per il Venerdì Santo.

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