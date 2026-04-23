Torre de’ Busi la memoria dell’infanzia | una mostra dedicata alla storia degli asili parrocchiali

In occasione delle "Settimane della Cultura 2026" promosse dalla Diocesi di Bergamo, la comunità di Torre de’ Busi presenta un evento espositivo di particolare valore identitario: "Ambarabà ciccì coccò: gli asili infantili e la cura dell’infanzia nelle parrocchie di Torre de’ Busi". La mostra.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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