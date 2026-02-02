A testa alta alla Passerini Landi la mostra fotografica in memoria di Falcone Borsellino Dalla Chiesa e La Torre

Nel pomeriggio di oggi, alla Passerini Landi, è stata aperta la mostra fotografica

È stata inaugurata nel pomeriggio del 2 febbraio nello spazio espositivo al piano terra della Biblioteca Passerini Landi, la mostra fotografica "A testa alta", visitabile negli orari di apertura al pubblico di Palazzo San Pietro: una raccolta di 20 scatti con cui la Camera dei Deputati volle, nel.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Falcone Borsellino

Alla Passerini Landi arriva la mostra fotografica

Sabato 20 dicembre alle ore 11, presso la biblioteca Passerini Landi, sarà inaugurata la mostra fotografica di Marco Valentini intitolata

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Falcone Borsellino

Argomenti discussi: La fiction (La Preside, A testa alta, Don Matteo) resta il genere più forte in tv (e in streaming); A testa alta 2 chiude i battenti, ecco perché non si farà; Arriva alla Passerini Landi la mostra A testa alta dedicata ai martiri di mafia; COMMISSIONI IN CONSIGLIO REGIONALE. LA SPERANZA DI CASCONE (A TESTA ALTA): A BREVE AL LAVORO.

Come finisce A testa alta? La spiegazione del finaleIl 21 gennaio su Canale 5 è andato in onda l’attesissimo finale di A testa alta – Il coraggio di una donna , la fiction Mediaset che ha segnato il grande ritorno di Sabrina Ferilli sul piccolo sche ... sorrisi.com

Dove è stata girata ‘A testa alta – Il coraggio di una donna’: le location della fiction con Sabrina FerilliA fare da sfondo alla difficile storia della fiction A testa alta ci sono delle location meravigliose, poco battute dal turismo di massa. donnaglamour.it

Dopo essere stata allestita nei comuni di Vigolzone e Podenzano, arriva a Piacenza alla Biblioteca Passerini-Landi la mostra A testa alta che onora i servitori dello Stato che hanno pagato con la vita - facebook.com facebook