Dalle mani della criminalità al riutilizzo sociale | nel 2025 tre nuovi beni confiscati nel Forlivese

La Regione Emilia-Romagna continua a recuperare beni dalla criminalità organizzata e a trasformarli in risorse utili alla comunità. Nel 2025, nel Forlivese, saranno tre nuovi beni confiscati consegnati a progetti sociali. La procedura è già in corso e mira a riqualificare spazi che prima erano legati a attività illecite. La regione si impegna a dare una seconda vita a questi beni, coinvolgendo associazioni e enti locali per usi più utili e trasparenti.

In Emilia-Romagna il numero degli immobili recuperati per finalità sociali è stato 15 con un investimento complessivo della Regione di circa 650mila euro La Regione Emilia-Romagna si conferma tra le prime in Italia per i beni confiscati alla criminalità organizzata e destinati a un nuovo utilizzo con finalità sociali. Nel 2025, infatti, il numero degli immobili recuperati per finalità sociali è stato 15 con un investimento complessivo della Regione di circa 650mila euro, che si vanno ad aggiungere ai 34 confiscati e recuperati a partire dal 2011, quando è iniziata questa attività, con un contributo regionale di oltre 7,2 milioni di euro.

