Tornano i delfini nel porto di Brindisi | un esemplare avvistato al tramonto

Nel porto interno di Brindisi, ieri sera intorno alle 19:20, un delfino è stato avvistato mentre nuotava vicino alle banchine. L’esemplare è stato osservato da alcune persone presenti nell’area al tramonto, mentre si muoveva tranquillamente tra le acque. Si tratta di un evento che si ripete nel tempo, ma che comunque suscita sempre sorpresa tra chi si trova a passare di lì. Nessuna informazione sulle cause del suo arrivo o sulla sua permanenza attuale.

BRINDISI – Non è la prima volta che accade, ma lo stupore che riesce a donare è sempre lo stesso. Ieri sera (22 aprile 2026) intorno alle ore 19:20, le acque del porto interno di Brindisi hanno accolto un esemplare di delfino, avvistato dai presenti mentre nuotava placidamente a pochi metri dalla.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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