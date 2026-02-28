Delfini al tramonto a Positano | i suggestivi scatti di Fabio Fusco

A Positano, durante il tramonto, sono stati avvistati dei delfini mentre nuotavano vicino alla costa. Fabio Fusco ha scattato fotografie di questi mammiferi e le ha condivise sui social network. Le immagini raffigurano i delfini mentre si muovono nell’acqua al crepuscolo, offrendo uno scorcio naturale e insolito ai presenti. Le foto sono state pubblicate recentemente e hanno attirato l’attenzione di molti appassionati di fauna marina.

Delfini a Positano, per regalare un tramonto speciale ai fortunati spettatori. A catturare la suggestiva immagine in uno scatto, Fabio Fusco che ha condiviso sui social le foto del raro passaggio dei simpatici mammiferi. Tanta curiosità. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: La luce che "vince la tempesta" negli scatti di Fusco: le immagini dello spettacolare tramonto di Natale Le rose sfiorite di un regime al tramonto. Mussolini e i gerarchi secondo FuscoNegli anni Cinquanta, nonostante la famosa egemonia della sinistra, il fascismo, e in particolare il Duce, con le sue donne, erano il pane quotidiano... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fabio Fusco. Discussioni sull' argomento Delfini al tramonto, a Positano: i suggestivi scatti di Fabio Fusco; Golfo Paradiso, a marzo ripartono le gite lungo la costa ligure. Ma l’auto, il parcheggio, il traffico?!... Sciocchezze! Si va solo via mare, a tutto whale watching. Un delfino fa capolino nel porto di Viareggio al tramonto: il video emozionanteUn delfino nuota nelle acque del porto di Viareggio al tramonto. Sono le immagini emozionanti rilanciate dal Comune sulle sue pagine social. Uno spettacolo che non si vede tutti i giorni e che ha ... fanpage.it Un salto nel tramonto, l’elegante danza dei delfini a pochi metri dalla rivaMarina di Pisa, 19 ottobre 2025 – Il cielo di ottobre inizia a ingiallire e tinge il mare di riflessi aranciati. All’orizzonte una barca a vela solitaria accompagna la malinconia del mare d’autunno, ... lanazione.it Mimmo Fusco Hairstylist Caserta - facebook.com facebook