Enrico Ricci, segretario del Pd, condanna duramente le violenze recenti in Italia. Ricci invita a restare uniti e a non usare il tema come strumento politico. Dice che bisogna affrontare il problema senza alimentare divisioni.

Il segretario del Partito Democratico, Enrico Ricci, ha ribadito l’assoluta condanna delle violenze che hanno scosso l’Italia negli ultimi giorni, sottolineando la necessità di un’unità nazionale di fronte a episodi di estremismo e intolleranza. Il richiamo è arrivato in un contesto politico fortemente polarizzato, dove le tensioni sociali si sono acuite in seguito a manifestazioni e scontri in diverse città, in particolare a Roma e Milano. Ricci ha sottolineato che ogni forma di violenza, soprattutto quando rivolta contro istituzioni, forze dell’ordine o minoranze, deve essere fermamente respinta da tutti i settori della società. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ricci: condanna unanime alle violenze, ma attenzione al uso strumentale del tema in politica

Approfondimenti su Enrico Ricci

