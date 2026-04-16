Il ricordo di Ruffilli Zattini | Esempio di vera politica oggi leader mondiali da perizia psichiatrica
Forlì ha ricordato ancora una volta Roberto Ruffilli, il senatore e professore ucciso dalle Brigate Rosse il 16 aprile 1988. Zattini ha definito Ruffilli un esempio di vera politica, in un contesto in cui alcuni leader mondiali vengono sottoposti a perizie psichiatriche. La cerimonia ha coinvolto diverse persone che hanno partecipato al ricordo del politico assassinato oltre trentacinque anni fa.
Forlì si è stretta ancora una volta nel ricordo di Roberto Ruffilli, il senatore e professore ucciso dalle Brigate Rosse il 16 aprile 1988. La cerimonia, svoltasi questa mattina, giovedì, presso la Casa di Roberto Ruffilli in corso Diaz 116 ha visto la partecipazione delle massime autorità civili.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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