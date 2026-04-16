Il ricordo di Ruffilli Zattini | Esempio di vera politica oggi leader mondiali da perizia psichiatrica

Forlì ha ricordato ancora una volta Roberto Ruffilli, il senatore e professore ucciso dalle Brigate Rosse il 16 aprile 1988. Zattini ha definito Ruffilli un esempio di vera politica, in un contesto in cui alcuni leader mondiali vengono sottoposti a perizie psichiatriche. La cerimonia ha coinvolto diverse persone che hanno partecipato al ricordo del politico assassinato oltre trentacinque anni fa.