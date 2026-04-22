LOL – Chi ride è fuori 6 chi sono i comici concorrenti della nuova edizione

Il comedy show originale di Prime Video torna con la sesta stagione, disponibile in streaming dal 23 aprile. La nuova edizione comprende cinque episodi, che saranno accessibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite l’app Smart Stick. La trasmissione vede coinvolti diversi comici concorrenti che si sfidano in un format basato sulla comicità e l’improvvisazione.

L OL – Chi ride è fuori 6, nuovi ciclo di episodi del comedy show Original di Prime Video, riparte in streaming sulla piattaforma il 23 aprile con i primi cinque episodi, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. L’episodio finale sarà disponibile dal 30 aprile. Il cast di LOL 6 è composto da Carlo Amleto (secondo proprio al primo LOL Talent Show), Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Nongiovane Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada. Sono loro che dovranno rimanere seri per sei ore consecutive per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Lol - Chi ride è fuori 6, intervista a Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yamada e Carlo Amleto

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