Salute in Comune a Cascina | esami e visite gratis per la prevenzione del tumore al seno

Il Comune di Cascina ha organizzato la giornata “Salute in Comune” per offrire esami e visite gratuite contro il tumore al seno, grazie alla collaborazione con il Comitato Progetti Sociali ETS e la Croce Rossa Italiana. L'evento mira a sensibilizzare le donne sulla prevenzione, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più a rischio. Oltre alle visite, saranno distribuiti materiale informativo e consigli pratici per uno stile di vita più sano.

Cascina (PI), 23 febbraio 2026 – Dalla collaborazione tra Comitato Progetti Sociali ETS, Croce Rossa Italiana Comitato di San Frediano a Settimo e Comune di Cascina, nasce una giornata di prevenzione del tumore al seno dal titolo “Salute in Comune”. Sabato 28 febbraio, dalle 9.30 alle 18, piazza Giorgio La Pira si trasformerà in un grande ambulatorio grazie alla presenza di unità mediche mobili, dove le donne residenti con età da 18 a 44 anni potranno sottoporsi a visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti (ecografo e mammografo a bordo). Inquadrando il QR Code presente sulle locandine, sarà possibile accedere alla prenotazione delle visite: lasciando i propri contatti, le iscritte saranno ricontattate per fissare l’orario esatto della visita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Cascina 'Salute in Comune': esami e visite gratuiti per la prevenzione del tumore al senoA Cascina, il tumore al seno ha spinto i volontari e le istituzioni a organizzare una giornata di controlli gratuiti.

Prevenzione del tumore al seno: a Salerno visite senologiche gratuite il 9 gennaioIl 9 gennaio a Salerno si terranno visite senologiche gratuite, offrendo un’opportunità di prevenzione del tumore al seno.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: A Cascina 'Salute in Comune': esami e visite gratuiti per la prevenzione del tumore al seno; Salute in Comune: a Cascina una giornata di visite gratuite del seno; Giornata Internazionale della Donna, Forte dei Marmi rinnova il proprio impegno con un programma di iniziative dedicate a salute, prevenzione e cultura.; Napoli Città Sicura: gazebo informativi su salute e prevenzione degli infortuni in quattro piazze.

Medicina in Comune a Baronissi: giornata di prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadiniLa aindaca Anna Petta e l’assessore Maria Chiara Barrella: Informazione e prevenzione al servizio della comunità ... salernotoday.it

A Cascina 'Salute in Comune': esami e visite gratuiti per la prevenzione del tumore al senoDalla collaborazione tra Comitato Progetti Sociali ETS, Croce Rossa Italiana Comitato di San Frediano a Settimo e Comune di Cascina, nasce una giornata di prevenzione del tumore al seno dal titolo 'Sa ... pisatoday.it

Nodi Territoriali di Salute di Rimini: al via nuovi percorsi per caregivers Prosegue l’impegno del Comune di Rimini insieme a AUSL della Romagna per sostenere chi ogni giorno si prende cura degli altri. Partono infatti due percorsi informativi e formativi grat - facebook.com facebook