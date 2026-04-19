Il Grill Contest compie dieci anni | 7 giorni e 2 weekend di festival a Rivergaro

Il Grill Contest di Rivergaro festeggia il suo decimo anniversario con un’edizione speciale. La manifestazione si svolgerà in sette giorni, includendo due weekend di eventi e attività legate alla cucina alla griglia. La kermesse, dedicata agli appassionati di barbecue, torna nella località piemontese con un programma ricco di dimostrazioni, competizioni e momenti di intrattenimento. La manifestazione si terrà nel centro di Rivergaro, coinvolgendo diversi stand e partecipanti provenienti da varie regioni.

Torna il Grill Contest di Rivergaro e lo fa con un’edizione speciale: quella del decimo anniversario. Un traguardo importante per uno degli eventi più partecipati della Valtrebbia, che negli anni è diventato un appuntamento fisso per migliaia di persone.L’edizione 2026 si svolgerà lungo le rive.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Grill Contest a Rivergaro: 40 food truck e musica per i 10 anniIl decimo anniversario del Grill Contest trasformerà le sponde del fiume Trebbia a Rivergaro in un polo gastronomico e musicale di rilievo nei... FuoriSalone, Isola Design Festival compie dieci anniPer i suoi primi dieci anni di attività il distretto Isola torna dove tutto è cominciato, all’interno di Fabbrica Sassetti, dove trovano casa la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Il Grill Contest compie 10 anni e torna lungo il Trebbia a Rivergaro; Grill Contest a Rivergaro | 40 food truck e musica per i 10 anni. Il Grill Contest compie 10 anni e torna lungo il Trebbia a RivergaroTorna il Grill Contest di Rivergaro (Piacenza) e lo fa con un’edizione speciale: quella del decimo anniversario. Un traguardo importante per uno degli ... piacenzasera.it