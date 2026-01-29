Parco della Musica di Milano 2026 | due palchi area gratuita e grandi live da giugno a settembre

A Segrate, vicino a Linate, torna il Parco della Musica di Milano. Dal giugno al settembre 2026, l’area ospiterà ancora più concerti e grandi live. L’evento, organizzato da Unipol Arena, prevede due palchi e l’area sarà gratuita, attirando appassionati da tutta la città e non solo.

Da giugno a settembre 2026 torna per il secondo anno Parco della Musica di Milano, la nuova area spettacoli a Segrate, nei pressi di Linate, progettata da Unipol Arena e pronta a ospitare una rassegna estiva ancora più ricca. Il format si conferma uno dei più interessanti della stagione: due grandi palchi, un' atmosfera immersa nel verde, punti ristoro diffusi e un' area gratuita aperta a tutti che rende l'esperienza del parco "viva" anche oltre il concerto. La location (70mila mq) si trova in via Enzo Jannacci – 20054 Segrate (MI), a pochi minuti dall'aeroporto e ben collegata alla città. L'idea è chiara: trasformare una serata di musica in un'esperienza completa, dove natura, intrattenimento e live si fondono in un'unica destinazione.

