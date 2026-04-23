Torna a suonare l' organo di Santo Spirito Restaurato dopo oltre 60 anni di silenzio

Questa mattina, alla Basilica di Santo Spirito, è stato ufficialmente riaperto l’organo restaurato dopo oltre sessant’anni di inattività. L’intervento di restauro ha interessato anche la cantoria e la cassa lignea, ridando nuova vita a uno degli strumenti più rappresentativi della chiesa. La riparazione è stata presentata al pubblico al termine di un lavoro che ha permesso di recuperare l’aspetto originale dell’organo, ora pronto a riprendere il suo ruolo musicale e spirituale.

È tornato a vivere, non solo come opera d’arte ma come voce della comunità, l’organo della Basilica di Santo Spirito, presentato questa mattina – giovedì 23 aprile – al termine di un importante intervento di restauro che ha interessato anche la cantoria e la cassa lignea. Un recupero complesso.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Santo Spirito, l’organo torna a suonare dopo 60 anniFirenze, 23 aprile 2026 - Torna a risuonare dopo oltre sessant’anni di silenzio l’organo della Basilica di Santo Spirito a Firenze, restaurato e... ‘Il silenzio degli innocenti’ compie 35 anni e torna al cinema restauratoIl cinema restaura un capolavoro indiscusso come Il silenzio degli innocenti, e un cinefilo risponde. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: L’organo restaurato di San Magno torna a suonare il 24 aprile con un concerto dell’l’Ensemble Officium Musicum; Castel Frentano, torna a suonare l’organo storico del 1834: emozione dopo 70 anni di silenzio. Santo Spirito, l’organo torna a suonare dopo 60 anniPresentati gli interventi su strumento, cantoria e cassa: restituita alla Basilica la sua dimensione sonora e spirituale ... msn.com Organo della basilica di S.Spirito a Firenze torna a suonare dopo 60 anniE' tornato a suonare, dopo oltre 60 anni di silenzio, l'organo della basilica di Santo Spirito a Firenze, oggetto di un intervento di restauro che ha interessato anche il relativo apparato decorativo ... ansa.it Ancora buone notizie per i bagnanti baresi. In arrivo un nuovo lido sulla costa nord tra Palese e Santo Spirito - facebook.com facebook