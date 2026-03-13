Il cinema restaura un capolavoro indiscusso come Il silenzio degli innocenti, e un cinefilo risponde. Il 13, il 14 e il 15 aprile preparatevi ad aprire la mente per rincontrare il dottor Annibal Lecter. Grazie alla rassegna Nexo Studios Back to Cult, che riporta al cinema grandi classici della settima arte, potremo rivedere il film cult, diretto da Jonathan Demme, in un’inedita versione restaurata, in occasione del suo 35esimo compleanno. Sotto il titolo originale di The Silence of the Lambs, la pellicola granulosa e opaca diretta da Jonathan Demme, tratta dal romanzo omonimo di Thomas Harris, passa oggi ad un’incredibile lavoro di restauro per tornare ad incantare la generazione che con questo film è cresciuta ma anche i nuovi spettatori – se davvero esiste chi non l’ha mai visto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Il silenzio degli innocenti’ compie 35 anni e torna al cinema restaurato

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