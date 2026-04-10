Ripartono i treni dopo il blocco per la frana di Petacciato ancora ritardi e disagi per i primi giorni

Dopo il blocco causato dalla frana di Petacciato, la linea ferroviaria adriatica tra Termoli e Montenero di Bisaccia è stata riaperta alle 6 di venerdì 10 aprile. Nei primi giorni di ripresa, si sono verificati ancora ritardi e disagi per i pendolari e i viaggiatori che utilizzano questa tratta. La chiusura aveva interessato il tratto in Molise, lasciando sospesi molti spostamenti lungo quella porzione di linea.

È stata riaperta dalle 6 di venerdì 10 aprile la linea ferroviaria adriatica, che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia, in seguito alla frana di Petacciato, in Molise. La circolazione, spiega Trenitalia sul proprio sito, "è in graduale ripresa, dopo l'intervento dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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