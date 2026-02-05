Violare l’esilio? Altro che una volta sola l’abbiamo fatto tutti In Valle d’Aosta a Torino in Sardegna i carabinieri ci salutavano | la rivelazione di Emanuele Filiberto di Savoia

Emanuele Filiberto di Savoia rivela che molti di loro hanno violato l’esilio più volte. In una intervista, il principe racconta di averlo fatto anche lui, assieme ad altri, in Valle d’Aosta, a Torino e in Sardegna, dove i carabinieri li salutavano. La sua testimonianza mette in discussione l’idea di un’esilio rispettato e mostra come, in realtà, siano stati numerosi a infrangere le regole. La confessione arriva quasi come un dettaglio inserito tra le pagine di una vita dedicata allo sci.

Tutto è iniziato con un dettaglio, quasi un inciso, inserito tra le pagine di una vita dedicata allo sci. Gustav Thöni, leggenda dello sport italiano, nel suo nuovo libro Una scia nel bianco (Rizzoli) e in una recente intervista, ha raccontato un episodio che scardina la narrazione ufficiale della Repubblica italiana: la visita di Vittorio Emanuele di Savoia al suo hotel di Trafoi, ai piedi dello Stelvio, nel 1974. Un fatto che, carta costituzionale alla mano, non sarebbe mai dovuto accadere. Quello che poteva sembrare un singolo “sconfinamento” alpino, tuttavia, ha aperto il vaso di Pandora: a confermare e rincarare la dose è arrivato Emanuele Filiberto che, interpellato dal Corriere della Sera, ha ammesso che le incursioni dei Reali in Italia durante l’esilio non furono eccezioni, ma una consuetudine nota e tollerata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Esercito Savoia

In questa settimana, Chi pubblica un'intervista con Adriana Abascal, ex compagna di Emanuele Filiberto di Savoia, che si confronta apertamente sulla fine della loro relazione.

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal hanno recentemente concluso la loro relazione, dopo averla resa pubblica solo pochi mesi fa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Esercito Savoia

Violare l’esilio? Altro che una volta sola, l’abbiamo fatto tutti. In Valle d’Aosta, a Torino, in Sardegna, i carabinieri ci salutavano: la rivelazione di Emanuele ...Il principe rivela: Entravamo in Italia nonostante il divieto, i carabinieri ci salutavano. A cena c'erano anche politici ... ilfattoquotidiano.it

Emanuele Filiberto, la confessione: «L’esilio dei Savoia fu violato più volte. In Italia io e papà andavamo a cena, i...Per anni è stato raccontato come una zona grigia, fatta di voci e mezze ammissioni. Oggi diventa una conferma esplicita. Emanuele Filiberto di ... msn.com

Primi '900 - Torino Piazza San Carlo e Monumento ad Emanuele Filiberto TORINO PIEMONTE Grup Antiche Immagini facebook