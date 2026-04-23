Torino tentata rapina in showroom con proprietari all' interno | due arresti

Due giovani italiani, uno di 20 anni e uno di 17, sono stati arrestati a Torino con l’accusa di aver tentato una rapina in uno showroom mentre i proprietari erano all’interno. Per il 20enne è stata disposta una misura cautelare, mentre il minorenne è stato portato in una struttura di detenzione minorile. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che il colpo andasse a buon fine.

I carabinieri di Ivrea, nel Torinese, hanno arrestato in flagranza di reato due giovani che hanno tentato di rapinare con "spaccata" uno showroom con all'interno i proprietari. Il fatto risale al 14 aprile scorso. I due autori, un 20enne e un 17enne, entrambi cittadini italiani, sarebbero stati sorpresi dai titolari di un esercizio commerciale di Bollengo, nel canavese, mentre stavano tentando di infrangere a calci la vetrina del loro showroom al fine di impossessarsi del registratore di cassa. Scoperti, i due hanno aggredito i titolari a pugni e danneggiato lo specchietto del furgone su cui i malcapitati avevano tentato di cercare rifugio.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, tentata rapina in showroom con proprietari all'interno: due arresti Furto in gioielleria in pieno giorno, ladri distruggono la vetrina e scappano col bottino Notizie correlate Agira, tentata rapina in un bar-tabacchi: due giovani arrestati dopo minaccia con fucile.Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato ad Agira, in provincia di Enna, per un tentato colpo in un bar-tabacchi avvenuto nella serata... Aggressione e rapina a Torino: quattro arresti dopo un pestaggio con taserABBONATI A DAYITALIANEWS Appuntamento finisce in violenza nel quartiere Mirafiori Sud Quello che doveva essere un incontro si è trasformato in una... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torino, tentata rapina in showroom con proprietari all'interno: due arresti; Truffe agli anziani: un arresto a Torino; Torino, polizia ferma un uomo per tentata rapina impropria contro anziani; Torino, finto carabiniere rapinava anziani: arrestato. Torino: arrestato 52enne per rapina e tentata rapina in due farmacie del centro cittàUn 52enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Torino per rapina e tentata rapina in due farmacie. L'uomo è stato fermato il giorno successivo mentre percorreva una via cittadina. lamilano.it Finto carabiniere derubava gli anziani, arrestato a TorinoLa Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Torino, nei confronti di un italiano indiziato di aver commesso una serie di reati ... lospiffero.com Si rende visibile ciò che prima sfuggiva alle difese naturali dell'organismo: uno studio condotto nei laboratori di IFOM con ricercatori delle Università degli Studi di Torino e di Milano e il sostegno di Fondazione AIRC - facebook.com facebook Uomo armato di machete in strada arrestato a Torino x.com