Agira tentata rapina in un bar-tabacchi | due giovani arrestati dopo minaccia con fucile

Due giovani sono finiti in manette ad Agira, in provincia di Enna, dopo aver tentato di svaligiare un bar-tabacchi. La polizia ha ricevuto la segnalazione e, arrivata sul posto, ha trovato i due ragazzi ancora sul luogo con un fucile in mano, pronti a minacciare il personale. Dopo una breve colluttazione, sono stati arrestati e portati in questura. La rapina è stata sventata in tempo, e ora si attendono le decisioni dell’autorità giudiziaria.

Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato ad Agira, in provincia di Enna, per un tentato colpo in un bar-tabacchi avvenuto nella serata del 1° febbraio 2026. I due, con il volto coperto, avevano minacciato l’esercente con un fucile a canne mozze, tentando di sottrarre l’incasso, ma sono stati fermati grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e alla segnalazione di un cittadino. La tranquillità di una serata come tante ad Agira è stata bruscamente interrotta dall’irruzione di due figure incappucciate in un bar-tabacchi del centro. I malviventi, armati di un fucile a canne mozze, hanno immediatamente puntato l’arma contro l’esercente, chiedendo di consegnare il denaro contante.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 12 gennaio a Monza, un quattordicenne è stato arrestato per aver tentato di rapinare un bar nel centro storico, minacciando la cassiera con un coltello.

Due uomini sono stati arrestati dopo aver esploso uno sparo davanti a un bar, armati di pistola e fucile a pompa.

