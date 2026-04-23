Maurizio Mariani sarà l’arbitro della partita tra Torino e Inter, in programma domenica sera. La designazione arriva dopo un intervallo di 183 giorni da un episodio non specificato. Un commentatore ha commentato che l’arbitro può tornare a dirigere le squadre nerazzurre senza problemi. La sfida si svolgerà nel rispetto delle norme previste dal calendario del campionato.

Muharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Lazio, il tifo organizzato traccia una rotta netta: presenza massiccia in finale e protesta totale nel derby, la linea dura prende forma Abatantuono in esclusiva a Milannews24: «Dopo la vittoria contro l’Inter io credevo che potessimo lottare per lo scudetto. Su Allegri.» Como, nasce RHUDE 4 FANS: il club lancia il tifoso del futuro! La bellissima iniziativa dei lariani Real Madrid, caos social attorno a Mbappé: il “mi piace” su Mourinho diventa un caso e Arbeloa spegne tutto con una battuta Manchester United, scintille in diretta: Bruno Fernandes vola verso il PFA Award ma Roy Keane smonta tutto e accende il caso Infortunio Yamal, pesante stop per il Barcellona! Lesione al bicipite femorale: e adesso arriva il Mondiale.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino Inter, arbitrerà Mariani la sfida! Arriva l’attacco di Alvino: «Ora può tranquillamente tornare ad arbitrare i nerazzurri dopo 183 giorni da quel…»

Notizie correlate

Leggi anche: La Penna pronto a tornare ad arbitrare in Serie A dopo lo stop post Juve Inter: e Doveri viene promosso dopo il derby!

Torino Inter a Mariani, che polemica di Alvino: «CCa’ nisciuno è fesso»di Stefano CoriTorino Inter sarà diretta da Maurizio Mariani, lo stesso arbitro di Napoli Inter, Carlo Alvino ha lanciato una polemica clamorosa su...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Torino-inter, la guida completa al match; Serie A, designazioni arbitrali 34ª giornata: Mariani per Torino-Inter; L'Inter ritrova a Torino arbitro e assistente del vergognoso rigore di Napoli. La designazione dell'AIA fa discutere; Fabbri per Cremonese vs Torino.

Mariani e Bindoni tornano ad arbitrare l'Inter: sono passati 6 mesi dal rigore Mkhitaryan-Di LorenzoMaurizio Mariani tornerà ad arbitrare l'Inter nel prossimo turno di campionato, che vedrà la capolista di scena a Torino per il 34°. tuttomercatoweb.com

Mariani arbitra Torino-Inter, Doveri per Napoli-Cremonese nella 34ª giornataLa Commissione Arbitri Nazionale (CAN) ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 34ª giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia cruciale e ricco di sfide decisive per le ... it.blastingnews.com

#TorinoInter, i precedenti: ai granata la vittoria in casa manca da più di 7 anni Il bilancio dei precedenti delle gare di #SerieA, giocate in terra piemontese, è a favore dei nerazzurri #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo x.com

Domenica c’è Torino-Inter, lo scudetto si avvicina: ecco dove vederla in tv e streaming - facebook.com facebook