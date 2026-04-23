Torino Inter a Mariani che polemica di Alvino | CCa’ nisciuno è fesso

Durante la partita tra Torino e Inter, l’arbitro scelto sarà Maurizio Mariani, già incaricato di dirigere l’incontro tra Napoli e Inter. Sul suo account Instagram, Carlo Alvino ha commentato la designazione con una frase che ha suscitato discussioni. La scelta dell’arbitro e le dichiarazioni di Alvino sono al centro dell’attenzione nei giorni precedenti alla partita.

di Stefano Cori Torino Inter sarà diretta da Maurizio Mariani, lo stesso arbitro di Napoli Inter, Carlo Alvino ha lanciato una polemica clamorosa su Instagram. Maurizio Mariani dirigerà Torino-Inter match in programma domenica sera. L’arbitro nato a Roma è lo stesso che lo scorso 25 ottobre ha diretto Napoli-Inter gara in cui i nerazzurri hanno protestato per il rigore concesso ai padroni di casa. Sulla questione si è espresso Carlo Alvino, il giornalista ha alzato una polemica piuttosto pesante: IL POST DI ALVINO «CCA’ NISCIUNO È FESSO! Ora che l’Inter ha praticamente il campionato in tasca e l’esercito delle “giovani marmotte” si è finalmente acquietato, Mariani può tranquillamente tornare ad arbitrare i nerazzurri dopo 183 giorni dal rigore sacrosanto assegnato al Napoli per fallo su Di Lorenzo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter a Mariani, che polemica di Alvino: «CCa’ nisciuno è fesso» Notizie correlate Arbitro Torino Inter: Mariani torna a dirigere i nerazzurri dopo le furiose polemiche di Napolidi Lorenzo VezzaroArbitro Torino Inter, la sfida scudetto di Chivu affidata al fischietto di Aprilia protagonista del contestatissimo rigore su Di... Napoli, Alvino ci va giù pesantissimo contro l’Inter: che frecciata!Per Carlo Alvino non ci sono dubbi: quanto successo a San Siro rappresenta un vero e proprio “fallimento epocale”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A, designazioni arbitrali 34ª giornata: Mariani per Torino-Inter; Fabbri per Cremonese vs Torino; L'Inter ritrova a Torino arbitro e assistente del vergognoso rigore di Napoli. La designazione dell'AIA fa discutere; Serie A, anticipi e posticipi: Inter-Parma domenica sera, ancora incerta data derby di Roma, si gioca anche il 1 maggio. Chi è Mariani, arbitro di Torino-Inter: torna dopo una gara shockL'arbitro di Torino-Inter, 34a giornata di Serie A 2025/26, sarà Maurizio Mariani. Al VAR Paolo Silvio Mazzoleni ... passioneinter.com Serie A: Mariani arbitra Torino-Inter, Napoli-Cremonese a DoveriMaurizio Mariani, della sezione di Aprilia, é l'arbitro designato per Torino-Inter, partita della 34ma giornata della Serie A di calcio (domenica 26, ore 18:00) che potrebbe concorrere ad assegnare il ... ansa.it Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, é l’arbitro designato per Torino-Inter, partita della 34ma giornata della Serie A di calcio (domenica 26, ore 18:00) che potrebbe concorrere ad assegnare il titolo di campioni d’Italia ai nerazzurri con un mese di anticipo - facebook.com facebook Torino-Inter, torna Mariani dopo rigore di Napoli. E con lui anche il famoso Bindoni x.com