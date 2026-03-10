La Penna pronto a tornare ad arbitrare in Serie A dopo lo stop post Juve Inter | e Doveri viene promosso dopo il derby!

La penna si prepara a tornare in campo come arbitro di Serie A dopo l'interruzione seguita alla partita tra Juventus e Inter. Contestualmente, il dirigente arbitrale viene promosso in seguito al derby disputato di recente. La ventottesima giornata del campionato ha lasciato numerosi episodi arbitrali che continuano a essere oggetto di commenti e analisi.

La Penna verso il rientro in Serie A dopo i disastri di Inter-JuveL'arbitro Federico La Penna sarebbe pronto a tornare a dirigere una gara di Serie A a praticamente 1 mese dai disastri combinati in Inter-Juventus dello scorso 14 febbraio. Come riportato ... tuttojuve.com

La Penna, i fantasmi di Inter-Juve si fanno ancora sentireL'arbitro Federico La Penna non sembra ancora essersi ripreso totalmente dallo shock del derby d'Italia. Dopo i gravi errori commesso in quell'Inter-Juve destinato a rimanere nella ... tuttojuve.com

Juve, occhio che Marotta vuole rubarti un uomo C’è una manovra dell’Inter che punta a prendere un dirigente chiave della Juve #Tuttosport #Juventus #Inter #Marotta - facebook.com facebook

