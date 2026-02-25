Napoli Alvino ci va giù pesantissimo contro l’Inter | che frecciata!

Dopo l’eliminazione dell’ Inter ai playoff di Champions League contro il BodoGlimt, il giornalista Carlo Alvino non ha usato mezze misure e ha colpito durissimo, tra critiche per il ko in Europa e frecciatine alla Serie A e alla lotta scudetto, ormai passata, con il Napoli. “Un fallimento epocale”: le parole di Alvino. Per Carlo Alvino non ci sono dubbi: quanto successo a San Siro rappresenta un vero e proprio “fallimento epocale”. Nonostante una rosa piena di big e stipendi da capogiro, l’Inter non è riuscita a superare il turno contro un avversario sulla carta abbordabile. Il giornalista partenopeo ne ha parlato così sui suoi profili social: “ È un fallimento epocale l’eliminazione dell’Inter. Una batosta storica. Con 141 milioni di monte ingaggi e con una rosa da 700 milioni di euro, l’Inter viene buttata fuori dalla Champions da una squadra norvegese con 8 milioni di euro di monte ingaggi e con una rosa che vale meno di 60 milioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, tabù pesantissimo contro l’Inter: avete visto i numeri?Napoli e Inter hanno un lungo passato di sfide, con una storia di risultati spesso sfavorevoli per i partenopei a San Siro.

