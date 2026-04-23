Arbitro Torino Inter | Mariani torna a dirigere i nerazzurri dopo le furiose polemiche di Napoli

L’arbitro di Aprilia torna a dirigere una partita tra Torino e Inter dopo le polemiche scoppiate a Napoli, dove era stato coinvolto nel giudizio su un rigore contestato su Di Lorenzo. La sfida tra le due squadre si svolge in un momento delicato di campionato ed è stata affidata a lui, noto per aver già diretto incontri con decisioni discusse. La sua presenza ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

di Lorenzo Vezzaro Arbitro Torino Inter, la sfida scudetto di Chivu affidata al fischietto di Aprilia protagonista del contestatissimo rigore su Di Lorenzo. Maurizio Mariani sarà l’ arbitro di Torino Inter, gara valida per la 34ª giornata di Serie A che si disputerà domenica 26 aprile alle ore 18:00. Questa designazione carica di tensione la vigilia di una partita che potrebbe assegnare matematicamente il titolo di campioni d’Italia alla squadra di Cristian Chivu con ben un mese di anticipo. Il verdetto tricolore resterà comunque legato ai risultati di Napoli-Cremonese, affidata a Doveri, e del big match tra Milan e Juventus che sarà diretto da Sozza.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Torino Inter: Mariani torna a dirigere i nerazzurri dopo le furiose polemiche di Napoli Notizie correlate Sassuolo Inter, incrocio pericoloso con Chiffi: l’arbitro delle polemiche torna ad arbitrare i nerazzurriMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Inter Genoa, a dirigere i nerazzurri torna Fabbri: l’ultimo precedente in quel tanto discusso match contro la Roma…Mercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli Sommer, dalla Svizzera... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie A, designazioni arbitrali 34ª giornata: Mariani per Torino-Inter; Serie A, gli arbitri della 33esima giornata: Inter-Cagliari a Marchetti, Zufferli per Napoli-Lazio; Tutti gli aggiornamenti e le notizie di calcio oggi; GdS - Pepo Martinez si gioca l'Inter: ecco cosa può succedere. Serie A: Mariani arbitra Torino-Inter, Napoli-Cremonese a DoveriMaurizio Mariani, della sezione di Aprilia, é l'arbitro designato per Torino-Inter, partita della 34ma giornata della Serie A di calcio (domenica 26, ore 18:00) che potrebbe concorrere ad assegnare il ... ansa.it Torino-Inter, torna Mariani dopo rigore di Napoli. E con lui anche il famoso BindoniMaurizio Mariani, della sezione di Aprilia, é l'arbitro designato per Torino-Inter, partita della 34ma giornata della Serie A ... msn.com TORINO – INTER h. 18.00 ARBITRO: MARIANI ASSISTENTI: BINDONI – TEGONI IV: CREZZINI VAR: MAZZOLENI AVAR: PAGANESSI x.com Torino-Inter arbitra Mariani, al Var Mazzoleni. Precedenti con Mariani: 8 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte Ultimo precedente: Napoli 3 - Inter 1 dell'andata Precedenti con Mazzoleni al Var: 28 pareggi, 10 pareggi, 13 sconfitte Con loro ci sarà anche il guardalinee c - facebook.com facebook